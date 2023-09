«Üha rohkem tabab räige vägivald lapsi ja täiesti süütuid inimesi. Ma ei suuda piisavalt rõhutada, kui tõsine on olukord. Rootsi ei ole kunagi varem midagi sellist näinud. Ükski teine Euroopa riik ei ole midagi sellist näinud,» lausus Kristersson üleeile kõnes, kus ta tõi esile, et kõige enam kannatavad sotsiaalselt kehvemas seisus piirkondade elanikud. «Ausad inimesed, vanemad, kes teevad kõik õigesti, kuid elavad hirmus, et nende lapsi meelitab jõukude raha, kellad ja autod. Ettevõtjad, keda röövitakse iga päev, kuid kes ei julge sellest teatada.»