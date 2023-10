Briti kaitseministeerium: Vene sõjakulutuste tõus näitab valmistumist pikaks sõjaks

Raporti väide põhineb ilmselt Vene rahandusministeeriumist lekkinud dokumentidel, kus tuleva aasta kaitse-eelarveks pakutakse 10,8 triljonit rubla, mis võrdub ligikaudu 6 protsendiga SKTst ja on 68-protsendiline kasv võrreldes selle aastaga.

Täielikud andmed Venemaa kaitsekulutuste kohta on alati salastatud, kuid need arvud viitavad sellele, et Venemaa valmistub veel mitmeks aastaks võitluseks Ukrainas, leiavad britid.