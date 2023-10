MILJONITULU KREMLILE ⟩ Põllusaaduste sissevedu Venemaalt Lätisse on sõja ajal kasvanud kolm korda

Venemaa on üks maailma suurimaid toidueksportijaid ning mullu kasvas põllusaaduste väljavedu, milles ilmselt mängib rolli ka okupeeritud Lõuna-Ukrainast röövitud kaup. Visiidil Lätisse kinnitas Ukraina justiitsminister Denõss Maljuska sedagi, et piirkonnast on viidud lisaks saagile kaasa varastatud põllundustehnikat.

«Eriti raske on jõuda jälile varastatud saagile, kui see on segatud Vene päritolu saagiga. Meil on natuke teavet, kuid oleme kaugel kindlatest numbritest,» lausus Maljuska, kelle sõnul saab tegelikust olukorrast valdavalt pildi kujundada alles siis, kui vahepeal okupeeritud alad taas Ukraina kontrolli alla jõuavad.