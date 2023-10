JÕUGUSÕDA ⟩ Stockholmis kärgatas mõrvas kahtlustatavate elupaigas võimas plahvatus

«Kõnealune maja on täielikult hävinud, alles on jäänud ainult rusud. Ümbritsevates majades on endiselt tulekahjud. Majade katused põlevad,» ütles kanalile Daniel Wikdahl Stockholmi politseist. Tema sõnul oli elamine, mille juures plahvatus toimus, kärgatuse ajal tühi.