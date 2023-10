New Yorgis algas kohtuprotsess Trumpi ja tema kahe poja üle

Kohtunik Arthur Engoron on juba otsustanud, et Trump ning tema pojad Eric ja Don jr panid aastaid Trump Organizationi kinnisvara ja muid varasid üle hinnates toime pettuse.

Esmaspäeval alanud protsessil taotleb New Yorgi peaprokurör Letitia James 250 miljoni dollari suuruse trahvi määramist ning Trumpi ja tema poegade kõrvaldamist ettevõtte juhtimisest.

James süüdistas esmaspäeval ekspresidenti korduvas pettuses ning lubas, et õiglus võidab. «Ükskõik kui võimas te olete, ükskõik kui palju raha te arvate endal olevat, keegi ei ole seadusest kõrgemal,» ütles ta.

Trump ütles kohtusse jõudes, et tegemist on nõiajahiga. Ta lubas pühapäeval, et läheb isiklikult kohtusse võitlemaks oma nime ja maine eest.