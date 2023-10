«Olen kindel, et Ukraina ja kogu vaba maailm suudavad võita selle vastasseisu. Kuid meie võit sõltub otseselt meie koostööst: mida jõulisemaid ja põhimõttelisemaid samme me koos astume, seda kiiremini see sõda lõpeb,» ütles Zelenskõi oma kantselei teatel.