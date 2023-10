INTERVJUU ⟩ Eelmine Rootsi maaväe ülem: me pidanuks kogu aeg mõtlema nagu Soome

Tänavu suvel kindralmajori auastmes erru läinud Engelbrektson kiidab noorte tublidust, mida on näinud pärast seda, kui Rootsi taastas ajateenistuse. Oskuste põhjal võetakse sinna teenima ka teatud hulk selliseid inimesi, kes end vabatahtlikult üles ei ole andnud. Pärast sõjaväekogemust on nende arvamus ajateenistusest enamasti parem kui enne.

Sõjalisel tasemel mitte nii väga. Me liigume edasi vastavalt plaanidele ja tugineme senistele suhetele. Põhimõtteliselt on see poliitiline küsimus. Kuigi muidugi on asju, mida ei saa teha enne, kui pole alliansi täisliige.