USA meedia: Venemaa valmistub taas testima tuumalõhkepeaga raketti

Põhja-Venemaal Novaja Zemlja poolsaarel asuva Vene sõjaväebaasi lähistel on viimastel nädalatel täheldatud lennukite ja sõidukite liikumist. See viitab ettevalmistustele testimaks tuumalõhkepead kandvat tiibraketti Burevestnik (teise nimega SSC-X-9 Skyfall), kirjutas The New York Times. Samuti on viimase kahe nädala jooksul seiratud Ameerika Ühendriikide luurelennukeid, pilootidele on antud õhuhoiatusi vältimaks lähedalolevat õhuruumi.