USA meedias on juba mõnda aega ringlemas väiteid, et Trump kasutas suletud uste taga USA sõjaväelasi ja veterane alandavaid sõnu ning nüüd möönis Kelly, ta on ise olnud seesugustele avaldustele tunnistajaks.

«Mida ma saan lisada, mida pole juba öeldud?» lausus Kelly, kui temalt küsiti oma varasema ülemuse väidetavate sõnavõttude kohta. «Tegu on inimesega, kes arvab, et need, kes kaitsevad oma riiki vormi kandes, keda tulistatakse või kes saavad lahingus raskelt haavata või keda piinatakse aastaid sõjavangina, on kõik «jobud», sest «neil ei ole sellest midagi võita». Inimene, kes ei tahtnud, et teda nähtaks koos amputeeritud jäsemetega sõjaväelastega, sest «see ei näita mind heas valguses».