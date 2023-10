Viimase nädala jooksul on Amazonase lisajõest Tefést leitud juba 120 jõedelfiini korjused, vahendas Reuters.

Teadlased oletavad, et rängast põuast põhjustatud jõevee madala taseme tõttu on veetemperatuur teatud kohtades kerkinud delfiinide jaoks talumatult kõrgeks. Amazonase jõgikonna jõgedes on viimasel ajal surnud lisaks delfiinile ka tuhandeid kalu, sest vees valitseb hapnikupuudus.