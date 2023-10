Tegelikult algas konverents suletud uste taga juba pühapäeval, 1. oktoobril. Töörühmad arutasid resolutsiooni, mida redigeeriti, et saada tõeliselt tugev dokument. Foorumi kaasasutaja Garri Kasparovi sõnul selle peamised teesid ei muutunud. Need kinnitavad, et sõda Ukrainas on kuritegelik, Putini režiim on ebaseaduslik ja Ukraina peab võitma, saades tagasi kaotatud alad, sealhulgas Krimmi. Muudatus seisnes selles, et esimest korda tunnistas Venemaa opositsiooniorganisatsioon avalikult vajadust venemaalaste relvastatud võitluseks Putini režiimi vastu.