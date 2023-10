EESTILE VÄHEM RAHA ⟩ ELi laienemine võib maksta senistele liikmetele üle 250 miljardi euro

Sellise summa käivad ELi ametnikud välja tänavu suvel koostatud analüüsis, mis on jõudnud ajalehe The Financial Times käsutusse. Laienemise hinnangulise kulu arvutamisel on võetud aluseks ühenduse aastate 2021–2027 pikaajalise eelarve koostamise põhimõtted juhul, kui ühenduse liikmeks saaks ka Ukraina, Moldova, Gruusia, Albaania, Bosnia ja Herzegoviina, Kosovo, Montenegro, Põhja-Makedoonia ja Serbia.