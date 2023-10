INTERVJUU ⟩ Läti uus spiiker: tegelikult peaksime ka Eesti suunas Rail Balticut ehitama

Raudtee peaks veel edasi Põhjala poole minema, sest Põhjamaad on NATO riigid ning see on tähtis ka sõjalise logistika jaoks.

Igas riigis on Via Baltica seis erinev, aga võiks olla parem.

Kõik kolm riiki peaksid koos rohkem tööd tegema Rail Balticuga. Meie riigis on selle ehitamise kulud märgatavalt kasvanud ja peame välja selgitama, kui palju raha on vaja selle projekti lõpule viimiseks.

Rail Balticu puhul tegeleme Lätis praegu lõuna poole viiva suunaga, kuid põhja suund Eestisse on minu arvates vähemalt sama tähtis. Lisaksin veel: tähtis on, et Eesti ei oleks lõpp-punkt, vaid raudtee läheks edasi Põhjala poole, sest Põhjamaad on NATO riigid ning see on tähtis ka sõjalise logistika poolelt.