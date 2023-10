ISW: Ukraina väed lähenevad Bahmutile ja väike edu on Zaporižžjas

«4. oktoobril avaldatud geolokatsioonikaadrid näitavad, et Ukraina väed on Zaporižžja oblastis Novoprokopivkast idas väheke edasi liikunud ning Ukraina kindralstaap kinnitas ka, et Ukraina väed on saavutanud osalist edu Rabotinost läänes,» seisab aruandes.