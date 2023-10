KOMMENTAAR ⟩ Karmo Tüür: kaks põgenike voogu Armeenias - kas potentsiaal etnilisteks konfliktideks?

Esiteks on Vene Föderatsioonist pagenud Armeeniasse vähemalt 300 tuhat Vene kodanikku. Enamasti jõukat kodanikku, sest mittejõukad ei saanud endale lahkumist lubada. Nad on toonud riiki sisse raha, aga löönud üles ka kohalikud hinnad - nii nt elupinna üürimine on eri hinnangutel läinud kallimaks 30-60%.