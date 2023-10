TEHNIKAPESU ⟩ Soome mees vahendas Venemaale suures koguses elektroonikat

Süüdimõistetu tellis 2017. aastal kahest Soome veebipoest maksepettuste abil ligikaudu 250 000 euro väärtuses elektroonikat ja kodumasinaid. Mees vahendas saadud kaupu Venemaale - kohus leidis, et mees oli üle piiri viinud kaupa 90 000 euro väärtuses.

Kaupu tellisid Venemaalt anonüümsed isikud. Tellimuste eest tasuti võltsitud USA ja Kanada krediitkaartidega. Kurjategija väitis, et ta ei teadnud, et tarnitud kaup oli ebaseaduslikult saadud. Samuti oli ta arvutanud, et üleantud kauba väärtus oli oluliselt väiksem kohtu arvutatust.