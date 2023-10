PALJASTUS ARHIIVIST ⟩ Välja ilmunud parteipilet kinnitab Hollandi sõjajärgse kuninganna abikaasa natsiminevikku

Hollandi valitsus kinnitas, et Teise maailmasõja järel riigi troonil olnud kuninganna Juliana abikaasa prints Bernhardi nimele väljastatud Saksa natsipartei liikmekaart, mis leiti palee arhiivist, on autentne, mis siis et kuningapere liige eitas aastakümneid, et kuulus organisatsiooni.