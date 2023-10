ÜLEVAADE ⟩ Aafrika võimur võttis ÜROs hädaabi lunimise ajaks 70 000 eurot öö maksva sviidi

Läinud kuul ÜRO ees peetud kõnes leidis 55-aastane Teodoro Nguema Obiang Mangue, et Aafrika väärib arenguabi ja eelisjärjekorras toetamist, aga ka kahte alalist kohta ÜRO Julgeolekunõukogus.

Väidetavalt rahva hüvangu eest seisev mees esindas peaassambleel oma 81-aastast isa, Aafrika pikima staažiga diktaatorit Teodoro Obiang Nguema Mbasogot, kes on naftarikast riiki hoidnud raudses haardes rohkem kui neli kümnendit. Eeldatavasti temalt võimu päriv poeg, kes on tuntud hüüdnimega Teddy, on samas kurikuulus pillava elustiili poolest.