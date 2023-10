Kui algul teatati hukkunute arvuks 40 inimest, siis kella 18 ajaks oli ohvrite arv tõusnud juba 51 inimeseni. Pole välistatud, et surma saanute arv suureneb veel, sest paljud raskelt viga saanud külaelanikud on eluohtlikus seisundis ning osa inimesi on veel varemete all. Üks hukkunutest on kuueaastane laps.