36-aastase Koti sõnul on rünnakule minnes parem üldse mitte mõelda, mis ees ootab. «Lähed ja teed, mida pead tegema ning mis ülesanne antakse. Loodad ainult, et ei saa raskelt haavata või surma,» ütles Kot, kellel on kaks väikest last.