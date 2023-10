USA väljaanne The New York Times kirjutas eelmisel nädalal satelliidipiltidele ja lennuandmetele tuginedes, et Venemaa võib plaanida lähiajal katsetada tuumalõhkepeaga tiibraketti Burevestnik. Väljaanne küsis kommentaari ka Kremlist, kuid sealne kõneisik keeldus väidet kinnitamast.