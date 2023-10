INTERVJUU ⟩ Kaitseekspert: Poola investeering armeesse on kindlustus USA väiksema huvi puhuks

Poola riigieelarvest rahastatava Varssavi mõttekoja Idauuringute Keskus (OSW) asedirektor ei soovinud Postimehele Balti kaitsekonverentsil ABCD antud intervjuus küll kommenteerida erakonna Õigus ja Õiglus (PiS) juhitava valitsuse teravat kriitikat naabri Saksamaa kohta, kuid möönis, et hõõrumist kahe maa vahel tõukab takka ka paratamatult erinev strateegiline positsioon.

Võis eeldada, et Poola valimiste eel kuuleb poliitikutelt ka ootamatuid avaldusi, kuid peaminister Mateusz Morawiecki avaldus, et Ukrainale enam relvi ei anta, tuli siiski šokina, mis siis, et seda hiljem pehmendati. Kui palju mõjutavad sellised sõnavõtud Poola suhteid Ukrainaga?

Esiteks tõlgendas rahvusvaheline meedia seda avaldust valesti ja see paisutati üle, kuigi see oli osa laiemast kampaaniakõne kontekstist. Sellega nenditi fakti, et Poola ei tarni Ukrainale suuremaid relvasüsteeme ning keskendub oma kaitsejõudude relvastamisele.

Samal päeval esines president [Andrzej] Duda avaldusega, et Poola täidab kõik oma kohustused, et jätkub haubitsate​ Krab, laskemoona, kütuse ja muu tarnimine Ukrainale ning kui meil on olemas Lõuna-Korea varustus ja USA Abramsi tankid jõuavad kohale, siis oleme tulevikus suutelised andma Ukrainale ära rohkem raskerelvastust.