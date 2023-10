Politico: Biden võib Ukraina abistamiseks võtta raha välisministeeriumilt

Biden vihjas sellele mõttele kolmapäeval, öeldes, et on veel üks vahend, mille abil rahastamist leida, kuid keeldus teemat rohkem kommenteerimast. Üks Politicoga rääkinud ametnikest ütleski, et kommentaar viitas juba olemasolevatele asutustele, mis võimaldaks pakkuda Ukrainale kauem täiendavat tuge.