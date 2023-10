Itaalia paremäärmuslik valitsus lubab lõpuks teha teoks sajandite kestel ikka ja jälle üles kerkinud unistuse ehitada mandri ja Sitsiilia saare vahele sild, kuid kriitikute arvates on megaprojekt haavatav maavärinatele ja maffia ahnusele.

Kui Itaalia asepeaminister ja taristuminister Matteo Salvini teatas vahepeal likvideeritud Messina väina sillaprojekti koordineerivale firmale uuesti elu sisse puhumisest, maalis poliitik kavandatavast ühendusteest paljulubava pildi. «Tegemist on visionäärliku ja avangardse saavutusega, millele tuleb anda väärtus nii kaubanduse kui turismi, aga ka infrastruktuuri mõttes,» vahendas tema sõnu ärileht Il Sole 24 Ore. «Kahe aasta pärast katab see ära kulud, mis kaasnevad praegu sellega, et silda pole.»