SUPERVULKAANI KARTUSES ⟩ Itaalia valmistub kümnete tuhandete inimeste evakueerimiseks

Supervulkaaniliste kaldeerade piirkond koosneb 24 kraatrist ning on seega oluliselt suurem kui naabruses asuv Vesuuv. Viimase kuu jooksul on piirkonnas registreeritud rohkem kui 1100 väiksemat maavärinat. Viimastel päevadel on tõuked läinud tugevamaks, need ulatuvad 4,2 magnituudini, mis on neljakümne aasta tugevaimad.