Lõunarindel käival Ukraina armee pealetungil peavad põhitöö ära tegema jalaväelased, sest sealsel väga lagedal maastikul on soomustehnika kerge saak juba enne, kui see üldse rünnakupositsioonile jõuab.

Lagedal maastikul, metsadeta stepis nagu on Lõuna-Ukrainas, mängivad tähtsat rolli kõrgendikud – mida parem positsioon, seda suurema eelise see annab. Praeguseks on ukrainlaste pealetung Robotino küla taga seisma jäänud osaliselt just sellepärast, et Vene üksuste käes on seal kolm kõrgendikku, mis võimaldavad väga hästi kontrollida kogu lagedat ümbruskonda.