POSTIMEES UKRAINA LÕUNARINDEL ⟩ Lagedas stepis sõdimine on Ukraina snaipritele suur väljakutse

«End maskeerida ja peita, rääkimata varjumisest pole kuskile,» ütles hiljuti vabastatud Robotino küla lähedal oma ülesandeid täitev Ukraina sniper Lucifer (28). «Sisuliselt täidame laskuritega samu ülesandeid. Öelda, et meil on siin võimalik teha päev varem maasikuluuret, leida sobilik positsioon ja sealt tulistada, on jama jutt. Sellist võimalust lihtsalt pole, sest sellisel juhul saame kohe miinipilduja- või kahuritule kaela.»