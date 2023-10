JÄRJEKORDNE VENE SEADUS ⟩ Gruusia võttis vastu kogunemisvabadust piirava seadusemuudatuse

Muudetud kogunemiste ja meeleavalduste seadus keelab meeleavaldajatel püstitada «ajutisi ehitisi», mida peetakse ohtlikuks meeleavaldajatele, mis takistavad politseil säilitada avalikku korda või takistavad ettevõtete normaalset toimimist. Inimesi võidakse trahvida ka ajutiste ehitiste püstitamise eest, kui neid peetakse mitteoluliseks või kogunemisega mitteseotuks. Opositsioon ning vabaühendused kardavad, et see tähendab, et enam ei ole võimalik üles panna telke, lavasid, helisüsteeme ja muud, mis on Gruusias protestide lahutamatud osad.