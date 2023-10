PÄEV FOTODES ⟩ Iisraeli-Palestiina konflikt nõudis ühe päevaga sadu süütuid elusid

Iisraeli ametnike sõnul on Hamasi alustatud rünnakutes hukkunud vähemalt 200 inimest ning üle 1400 on vigastatud. Iisraelilt vastulöögi saanud Gaza teatel on surnud üle 230 palestiinlase ja haavata saanud üle 1600. Iisraeli sõjaanalüütik Amos Harel nentis teleintervjuus CNN-ile, et need numbrid võivad tegelikkuses oluliselt suuremad olla.