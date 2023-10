Biden hoiatas kolmandaid osapooli Iisraeli-Palestiina konflikti sekkumise eest

Eesti aja järgi õhtul kella 22 paiku otseülekandes avaldusega esinenud Biden rõhutas, et USA jääb Iisraeli kõrvale. Ka varasemas telefonikõnes Iisraeli peaministriga lubas Biden talle vankumatut toetust.

USA president lubas Iisraelile ka abi pakkuda. «Me kindlustame, et neil oleks abi, mida kodanikud vajavad ja et nad suudaks enda kaitsmisega jätkata,» lausus president.

Biden kirjeldas oma sõnavõtus, et kõigest tundide jooksul sadas Iisraeli kohal taevast alla tuhandeid rakette ning tõdes, et tapetud ja röövitud pole mitte ainult sõjaväelasi, vaid ka tsiviilelanikke. «Terved pered on võetud pantvangi. Mõistusevastane,» sedastas Biden.