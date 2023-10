UKRAINA PÄEVIK 7.10: Vene okupandid aktiveerusid oluliselt Luhanski operatiivsuunal. Kuigi esialgu oli seal vaid väike okupantide edenemine Luhanski oblasti Makiivka juures, on lähitulevikus ilmselt oodata suuremat survet Kupjanskile. Venemaa on selleks koondanud märkimisväärseid jõudusid. Mujal on olukord suuresti muutusteta.