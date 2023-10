IISRAELI ÕHURÜNNAKUD ⟩ Gazas on haiglate põrandad laipu ja vigastatuid täis

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kuulutas pärast Hamasi verist raketi- ja maavägede rünnakud välja, et riik on sõjas, lubas panna vaenlased maksma ennenägematut hinda rünnaku eest ning muuta osa Gaza sektorist rusudeks. «Kõik kohad, kus Hamas on, kus ta end varjab ja kus ta tegutseb, see kuri linn, me teeme sellest rusud. Ma ütlen Gaza elanikele: lahkuge, sest me tegutseme kõikjal jõuga,» hoiatas Netanyahu.