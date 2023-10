Gaza sektori haiglad ägavad vigastatute voolu all

Briti heategevusorganisatsiooni Medical Aid for Palestinians Gaza direktor Mahmoud Shalabi ütles, et olukord piirkonna peamises haiglas meenutab tapamaja. Paljud inimesed lamasid tema sõnul erakorralise meditsiini osakonnas maas. «Surnukuuris oli palju surnukehi ja paljud meditsiinitöötajad ei saanud hakkama tohutu hulga kannatanutega,» ütles Shalabi BBC-le. Kohalike tervishoiuametnike sõnul on Gazas hukkunud üle 560 ja vigastada saanud üle 2900 inimese.