Lääneriigid püüavad takistada konflikti levimist Lähis-Idas

«Mitte keegi kusagil mujal ei tohiks üritada seda olukorda ära kasutada,» ütles USA välisminister Antony Blinken CNNile. «See on midagi, mida jälgime väga hoolikalt.»

The Washington Posti andmeil helistasid nii Blinken kui ka teised USA juhtivad diplomaadid nädalavahetusel läbi Lähis-Ida ametnikke, et nende vahendusel veenda Liibanoni šiiaislamistlikku rühmitust Hezbollah Iisraeli mitte ründama. Eile siiski tuli teateid, et teist päeva järjest tungis väike rühm relvastatud mehi Lõuna-Liibanonist Iisraeli, kus Iisraeli sõdurid nad tapsid, vahendas BBC.