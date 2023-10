Sotsiaalmeedias levib Hamasi-Iisraeli sõja kohta hulgaliselt valeinfot

Õli valas tulle ka X-i omanik Elon Musk, kes julgustas informatsiooni kogumisel toetuma kontodele, mis on varasemalt levitanud nii valeinfot kui ka antisemiitlikke väljaütlemisi. Pühapäeval säutsus Musk: «Jälgimaks reaalajas sõjategevust, @WarMonitors ja @sentdefender on head. Samuti on hea jälgida koha pealt tulevaid otseallikaid. Palun lisage huvitavaid valikuid vastustesse säutsu all.» Selle peale aga aktiveerus hulk kasutajaid, kes märkisid, et mõlemad Muski nimetatud kontod on varem jäänud silma valeinfo levitamisega.