VIDEO ⟩ WHO nõuab Gaza sektorisse humanitaarkoridori

Iisrael on jätnud Gaza sektori vee, toidu ja elektrita ning pommitab tiheda asustusega palestiina enklaavi vastuseks seda valitseva islamistliku Hamasi üllatusrünnakule.

WHO teatas, et tema varud Gaza sektoris hakkavad juba otsa saama, sest sealsete haiglate patsientidel on neid hädasti vaja.

Tervishoiuasutusi tuleb kaitsta, rõhutas ÜRO agentuur.

«WHO nõuab vägivalla lõpetamist. Vaja on humanitaarkoridori, et inimesteni jõuaksid kriitilise tähtsusega meditsiinitarbed,» ütles WHO pressiesindaja Tarik Jasarevic Genfis ajakirjanikele.