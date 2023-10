Hommikul Tel Avivi randa ujuma läinud kohalik elanik Eli lausus Postimehele, et kui muidu käib nende kandis vilgas elu, siis praegu on olukord sootuks teistsugune. «Siinsetest elanikest umbes 20 protsenti moodustavad moslemid, kes püsivad hetkel täitsa vagusi,» ütles Eli. «Nad ei ütle, keda praeguses konfliktis toetavad.»

Samuti on mehe sõnul järsult muutunud tema suhtumine kõigesse, mis on seotud moslemitega. Eli külastas varem sageli moslemite söögikohti. «Nüüd on isegi hummusel kriips peal. Ei taha enam, ei maitse. See tundub mulle vastik,» rääkis ta.