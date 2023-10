ÜLEVAADE ⟩ Iisrael ähvardab Gazat enneolematult karmi löögiga

Iisraeli sõjaväe esindaja kolonel Richard Hecht ütles eilsel pressikonverentsil, et Iisrael muudab Gazat rünnates varasemat taktikat. «Me peaksime siin paradigmat muutma. See ei ole tavaline väike ja piiritletud proportsionaalne vastus Gazale,» lausus Hecht.

Laupäeval Iisraeli pihta laialdast rünnakut alustanud Hamasi võitlejad olid eilseks surutud valdavalt Gaza sektorisse, Iisraeli sõjaväe sõnul suudeti piiri üle täielik kontroll taastada. Piirkonda on toimetatud ka suurel hulgal tanke, lennukeid ja mereväealuseid, eesmärgiga tõkestada Gaza sektorist väljumine või sinna sisenemine.

Iisraeli valitsus kiitis heaks veel 60 000 reservväelase mobiliseerimise, mis teeb mobiliseeritud reservi suuruseks rekordilised 360 000 inimest. See viitab võimalusele, et Iisrael plaanib maaväe sissetungi Gaza sektorisse, vahendab The Guardian.