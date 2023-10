Mitmete valitsusväliste organisatsioonide tegevjuhina töötanud ja Iisraeli positiivse maine loomisele maailmas kaasa aitav politoloog Albert Veksler (56) rõhutab, et iseseisvus pole midagi iseenesestmõistetavat, vaid see on miski, mida tuleb väärtustada ja mille nimel tööd teha.