KREMLI NÄHTAMATUD PALGASÕDURID ⟩ Vene sõjaväeluure kasutab värbamiseks fiktiivset eraarmeed

See Vene sõjaväeluure (GRU) kasutatav pettemanööver sai nime venekeelsest sõnast «Redut», millega tähistatakse sõjalist kaitserajatist või kantsi. Oma eesmärgilt kopeerib selline skeem Wagneri eraarmeed ja näiteks ettevõttele Redut Security kehtivad just seetõttu varasemast ka Washingtoni kehtestatud sanktsioonid, selgus Raadio Vaba Euroopa/Vabadusraadio (RFE/RL) eile avaldatud analüüsist .

Sõjaanalüütikud osutavad just Redutile, kui räägivad juunis juhist ilma jäänud wagnerlaste ülevõtmisest ja kloonimisest. Ühe miljardi dollari suuruse eelarvega Wagneri palgaarmee ja Reduti peamine vahe seisneb selles, et viimane on selgelt osa Vene armeest ja selle hierarhiast, eelkõige GRU juhtrolli tõttu kogus asjaajamises.