MILJARDIÄRI ⟩ Dominica müüb Vene oligarhidele ja muudele kurjategijatele passe

OCCRP-l ja Valitsuse Vastutuse Projektil (GAP) õnnestus koostöös rahvusvaheliste partneritega kätte saada 7700 inimese nimed, kes on osalenud Dominica programmis «Kodakondsus investeeringu teel», mis võimaldab osta passi 100 000 dollari eest. Enim passide ostjaid oli Venemaalt, Hiinast ja Iraanist.

Vene uuriva ajakirjanduse väljaanne Projekt teatas, et Dominica kodakondsuse ostjate seas on mitmed Venemaa oligarhid, kellele lääneriigid on pärast Venemaa agressioonisõda Ukrainas kehtestanud sanktsioone seoses Kremli sidemetega. Sanktsioonide vältimiseks ostsid viimastel kuudel kodakondsuse Vene oligarhid God Nisanov, Zarakh Ilijev, Omar Murtuzalijev, Aleksandr Abramov, Vasili Anisimov, Mihhail Jantšuk, Roman Vasilenko ja Demjan Kudrjavtsev, vahendab RFE/RL.