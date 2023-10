Selle loo rääkimiseks loobus Gaza piiri ääres Lõuna-Iisraelis elav Amir Tibon (35) teleintervjuust mainekale USA meediakompaniile. Ta põhjendas oma valikut Postimehele sooviga jagada läbielamisi just eestlastega, sest meil on sarnaselt Iisraeliga naaber, kelle käitumine ja teod sunnivad ettevaatlikkusele. «Eesti inimestele on oluline sellest rääkida, et saaksite teha järeldused, milline oht võib teid Venemaa näol ähvardada, ja valmis olla,» ütles ta.