Kohalik päevaleht Dziennik Gazeta Prawna hindas digiasjade ministeeriumi kolmapäeva pärastlõunaste andmete põhjal, et üle 1,1 miljoni poolaka on sedapuhku registreerunud hääletama parlamendivalimistel väljaspool oma tavalist elukohta. Seda on neli korda rohkem, kui eelmisel korral 2019. aastal.