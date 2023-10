AK ⟩ Lõhestunud Poola läheb valima

Kõik ootasid, et pärast Solidaarsust loodud Poola suurimad erakonnad moodustavad 2005. aastal ühise valitsuse, kuid järgnenud on skisma. Sellest ajast saadik on valitseva enamuse moodustanud vahelduva eduga Jarosław Kaczyński ja Donald Tuski parteid. Mõlemate isikus kehastub kahe leeri vastastikune vaen. Pühapäeval, 15. oktoobril toimuvate parlamendivalimiste eel on see saavutanud seni tundmata mõõtmed.