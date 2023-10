Ajal, mil kogu maailma pilgud on Iisraeli ja Hamasi sõjal, tuleb Balti riikidel pingutada selle nimel, et toetus Ukrainale püsiks, ütles Postimehele Läti välisminister Krišjānis Kariņš, lisades, et Läti ja Eesti vaheline koostöö erinevate julgeolekuohtudega silmitsi seismisel on erakordselt hea.