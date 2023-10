Tema hinnangul on Avdijivka okupantide jaoks väga oluline, sest tahetakse näidata vähemalt mingit võitu.

«Nüüd on juba neli päeva järjest vaenlase kaotused järjest kasvanud. Vaenlane on kaotanud üle 300 ühiku sõjatehnikat. Elavjõus on kaotatud üle 3000 inimese. Seda vähem kui viie päevaga,» ütles ta.