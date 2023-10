Hiina välisminister: Peking toetab palestiina rahva õiglast eesmärki

Iisraeli väed valmistusid pühapäeval maismaasissetungiks Gazasse eesmärgiga hävitada äärmusrühmitus Hamas, mis eelmise nädala laupäeval korraldas verise üllatusrünnaku Iisraeli lõunaosas. Rünnakus hukkus üle 1300 iisraellase, juudiriigi vasturünnakutes Gaza sektorile on hukkunud vähemalt 2300 inimest.

Hiina, mil on tihedad sidemed Iraaniga, on end üha enam asetanud Lähis-Idas vahendaja rolli, ent on saanud lääneriikide ametnikelt võtta, kuna ei ole oma hukkamõistus vägivalla pärast Iisraeli-Gaza konfliktis maininud nimeliselt Palestiina islamistlikku äärmusrühmitust Hamas.