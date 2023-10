Lätis jätkus uue koolinädala algul kirjaterror

Läti siseministri Rihards Kozlovskise sõnul erineb kirjade sisu pisut võrreldes eelmise nädala kirjadega, vahendab LSM. «Esimesed sõnumid tulid kell 1.40 öösel, kohalikud võimud võtsid ühendust politseiga, aga mulle on Ruks (politseiülem Armands Ruks - toim.), et tegemist on madala riskitasemega ohuga. See jätkub ka Eestis ja Leedus, mõningal määral me arvame, et ka Poolas. Riikide teenistused teevad tihedat koostööd,» ütles Kozlovskis.