Nii Lätis kui ka Leedus jätkus uue koolinädala algul kirjaterror

Läti siseministri Rihards Kozlovskise sõnul erineb kirjade sisu pisut eelmise nädala kirjadest, vahendab LSM. «Esimesed sõnumid tulid kell 1.40 öösel, kohalikud võimud võtsid ühendust politseiga, aga mulle on Ruks (politseiülem Armands Ruks – toim) öelnud, et tegemist on madala riskitasemega ohuga. See jätkub Eestis ja Leedus, arvame, et mõningal määral ka Poolas. Riikide teenistused teevad tihedat koostööd,» ütles Kozlovskis.

Läti siseminister Rihards Kozlovskis. Foto: Edijs Pālens / LETA

Olgugi et ohutase on madal, tuleb siiski e-kirjadele tähelepanu pöörata, nentis minister. «Keegi üritab meelega meie elusid häirida,» ütles Kozlovskis. «Me elame tõelises hübriidsõja olukorras, me peame sellest teadlikud olema.»

Ministri sõnul on ähvarduskirjade eesmärk Läti ühiskonda destabiliseerida, esile kutsuda riigis uus paanikalaine, kuid ta kutsus üles inimesi mitte hirmule alla vanduma.

Eelmise nädala algul said ligi 300 Läti kooli ja 400 lasteaeda ähvarduskirju.

Leedus said pommiähvarduse ka ettevõtted

Leedu politsei ja 1500 adressaati said ööl vastu esmaspäeva kolm ühesuguse tekstiga e-kirja, mis teatasid, et õppe- ja munitsipaalasutustesse ja muudesse avalikesse hoonetesse on paigutatud lõhkekehad.

«Nii lasteaiad, koolid kui ka ettevõtted,» ütles politseiameti avalike suhete pressiesindaja Ramūnas Matonis BNS-ile.

Tema sõnul saadeti teateid mitmesugustele asutustele üle Leedu – sealhulgas gümnaasiumidele, lasteaedadele, omavalitsustele, akadeemiatele, turvaettevõtetele, raamatukogudele, meediale, galeriidele, aga ka eraisikutele.

Kirjade väitel toimuvad plahvatused esmaspäeval kell 12.12.

Politsei pressiesindaja ei osanud öelda, kas keegi ka evakueeriti.

Reedel laekus Leedus 900 teadet lasteaedadesse ja koolidesse väidetava pommide paigutamise kohta, mis kõik osutusid valeks.