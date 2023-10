«Ma olen vahetuseks valmis, ükskõik milleks, mis viiks vabaduseni, laste koju toomiseni. Pole probleemi. Minu poolt on täielik valmisolek,» ütles kardinal Itaalia ajakirjanikele.

«Esimese asjana tuleks saavutada pantvangide vabastamine, muidu ei saa [eskaleerumist] peatada. Me oleme valmis aitama, isegi mina isiklikult,» lisas ta. Usutegelase sõnul ei ole siiski tema ega tema meeskond võtnud Hamasiga otse ühendust. «Hamasiga ei saa rääkida. See on väga keeruline,» ütles kardinal Pizzaballa.